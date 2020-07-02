В «Рейсинг Пойнт» показали необычную радугу на болиде
Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» опубликовала в социальных сетях снимок носа своего болида, на котором появилась необычная радуга. Она составлена из цветов, которые использует все 10 команд в своих ливреях.
Символ радуги — это часть новой инициативы руководства Формулы-1 под названием We Race As One.
Фото доступно на странице «Рейсинг Пойнт» в «Твиттере».
Напомним, чемпионат мира Формулы-1 стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
«Макларен» представил ливрею с большой радугой
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