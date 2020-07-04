Формула-2. Австрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 4 июля, состоится основная гонка первого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Венгрии. Начало гонки запланировано на 17:45 по московскому времени. В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-2 подряд.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Австрия. Первая гонка. Текстовая трансляция.