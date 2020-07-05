Формула-2. Австрия. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 5 июля, состоится спринтерская гонка первого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии. Начало гонки запланировано на 12:10 по московскому времени. В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-2 подряд.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Австрия. Вторая гонка. Текстовая трансляция.
- 5 июля 2020
-
09:00
-
00:48
-
00:37
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
21:47
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
20:50
-
20:44
-
20:08
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:47
-
18:32
-
18:17
-
17:59
-
17:28
-
17:21
-
17:06
-
16:52
-
15:14
-
15:00
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:46
-
13:08
-
12:09
-
11:31
-
11:29
Партнерский контент