Хэмилтон заявил, что его послание о молчании в борьбе с расизмом не касалось пилотов Ф-1

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что он не говорил про других пилотов Формулы-1, когда осудил спортивное сообщество за молчание после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США.
«Полная тишина и в моей индустрии — в спорте, где доминируют белые. Я один из немногих «цветных» людей, и единственный, кто высказывается. Я надеялся, что вы как-то отреагируете, что-то скажете, но вы не можете», — написал тогда Хэмилтон.
Спустя месяц Льюис решил пояснить свои слова.
«Люди воспринимали так, словно я адресовал эту фразу другим пилотам. На самом деле это не так. Она была нацелена на всю индустрию. Дело касалось проблемы, которая существует очень давно, но не похоже, чтобы кто-то старался её решить. Молчание – это, с чем я лично сталкивался очень долгое время. Но сейчас настало другое время. Пора распространять послания, чтобы люди объединились. Нам нужно как можно больше голосов, чтобы добиться перемен. Это был действительно призыв к людям в отрасли, для всех брендов. Им нужно сделать больше. Спорт должен делать больше. ФИА должна сделать больше. Нам всем нужно сделать больше. Вот, о чём на самом деле было моё послание», — цитирует Хэмилтона Eurosport.
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