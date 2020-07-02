Квят: Имола показывает, что делать трассы похожими — неверный путь для Формулы-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о трассе в Имоле, на которой, по слухам, в 2020 году может пройти этап Формулы-1. Квят вместе с командой в Имоле проводил съёмочный день.
«Имола — прекрасная трасса, я знал это и из предыдущего опыта. Я всегда говорил, что там интересно пилотировать. Это трасса старой школы, кочковатая, со сложными поребриками. Из всего этого можно сделать вывод, что большие изменения на трассах, из-за чего они становятся похожими друг на друга, это неверный путь как для Формулы-1, так и для всего автоспорта.
В Имоле было очень классно, некоторые повороты невероятно быстрые, что даёт большой всплеск адреналина. У меня отличные и позитивные эмоции после тестов там», — приводит слова Даниила Квята The Race.
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