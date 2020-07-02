Россиянин Михаэль Белов выступит в Еврокубке Формулы «Рено»

Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов будет выступать в международном Еврокубке Формулы «Рено» за бельгийскую команду M2 Competition, сообщает пресс-служба программы.



В прошедшем сезоне 18-летний россиянин выступал в итальянской Формуле-4, где по итогам сезона занял четвертое место. На его счету семь подиумов: пять раз в гонках Михаэль становился вторым и дважды третьим. Выступление в итальянской серии Белов совмещал с участием в немецкой Формуле-4 – там он стал восьмым по итогам сезона 2019 года, одержав победу в одной из гонок финального этапа.



«Я очень рад сделать следующий шаг в карьере и перейти в Formula Renault Eurocup с бельгийской командой M2 Competition. В начале сезона мы успешно провели тесты в Валенсии, и я думаю, что мы сможем показать хорошие результаты в чемпионате. Хочу поблагодарить SMP Racing за доверие и предоставленную возможность», — заявил Белов.



Календарь Еврокубка Формулы «Рено» в 2020 году:



9-11 июля – Монца (Италия),

24-26 июля – Имола (Италия),

4-6 сентября – «Нюрбургринг» (Германия),

11-13 сентября – «Маньи-Кур» (Франция),

25-27 сентября – Зандворт (Нидерланды),

9-11 октября – Барселона (Испания),

22-24 октября – «Спа-Франкоршам» (Бельгия),

6-8 ноября – «Хоккенхаймринг» (Германия),

13-15 ноября – «Поль Рикар» (Франция),

26-28 ноября – «Яс-Марина» (Абу-Даби).