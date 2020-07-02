Россиянин Михаэль Белов выступит в Еврокубке Формулы «Рено»

Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов будет выступать в международном Еврокубке Формулы «Рено» за бельгийскую команду M2 Competition, сообщает пресс-служба программы.
В прошедшем сезоне 18-летний россиянин выступал в итальянской Формуле-4, где по итогам сезона занял четвертое место. На его счету семь подиумов: пять раз в гонках Михаэль становился вторым и дважды третьим. Выступление в итальянской серии Белов совмещал с участием в немецкой Формуле-4 – там он стал восьмым по итогам сезона 2019 года, одержав победу в одной из гонок финального этапа.
«Я очень рад сделать следующий шаг в карьере и перейти в Formula Renault Eurocup с бельгийской командой M2 Competition. В начале сезона мы успешно провели тесты в Валенсии, и я думаю, что мы сможем показать хорошие результаты в чемпионате. Хочу поблагодарить SMP Racing за доверие и предоставленную возможность», — заявил Белов.
Календарь Еврокубка Формулы «Рено» в 2020 году:
9-11 июля – Монца (Италия),
24-26 июля – Имола (Италия),
4-6 сентября – «Нюрбургринг» (Германия),
11-13 сентября – «Маньи-Кур» (Франция),
25-27 сентября – Зандворт (Нидерланды),
9-11 октября – Барселона (Испания),
22-24 октября – «Спа-Франкоршам» (Бельгия),
6-8 ноября – «Хоккенхаймринг» (Германия),
13-15 ноября – «Поль Рикар» (Франция),
26-28 ноября – «Яс-Марина» (Абу-Даби).
- 2 июля 2020
-
20:43
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:59
-
16:06
-
15:30
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:32
-
13:18
-
12:28
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
09:52
-
09:30
-
08:49
-
00:49
- 1 июля 2020
-
23:57
-
22:45
-
21:02
-
20:04
-
18:57
-
17:16
-
15:41
-
15:28
-
14:58