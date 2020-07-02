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«Ред Булл» мощно отметил возвращение Формулы-1 — с оркестром, болидами и самолётом

«Ред Булл» мощно отметил возвращение Формулы-1 — с оркестром, болидами и самолётом
Авто / Формула-1 0

Компания «Ред Булл» в честь долгожданного старта сезона Формулы-1 создала необычную музыкальную композицию на трассе «Ред Булл Ринг». Всемирно известный перкуссионист Мартин Грубингер объединил классическую музыку со звуками авто- и мотоспорта. Для этого он собрал музыкантов разного пола и возраста, а также хор из 150 человек.

В основе музыкальной инсталляции была задействована стальная статуя быка в Шпильберге. Он был буквально оживлён Грубингером и его коллегами-перкуссионистами при помощи кистей, металлических и деревянных барабанных палочек и даже молотков.

Посмотреть полную версию видео можно на официальном сайте «Ред Булл».

Основой нового гимна стало сочинение австрийского композитора Густава Малера – Симфония № 2 до минор «Воскресение», законченное им в 1894 году. Дополнительного антуража и громкости произведение добилось благодаря симбиозу звуков от автомобилей «Заубер» 1995 года и NASCAR, мотоцикла Moto2, а также самолета Warbird Lockheed P-38 Lightning.

«У этого произведения есть музыкальная партитура с тактами и темпом, а также играющая группа. В то же время, мы задействовали автомобили, которые также работали под счёт. Для нас было предельно важно, чтобы они начали свою работу в нужное время. Например, в такте №230 пилот пролетал в направлении статуи быка. А в такте №237 он пилотировал самолёт вертикально. Синхронизация сделала этот проект особенным. Пилоты и гонщики действовали в нём словно музыканты. Я поделился с ними своими идеями, и атлеты прекрасно знали, как реализовать задуманное», – рассказал Грубингер.

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