Хэмилтон: приседание на колено перед стартом — не приоритетный для меня вопрос

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение команды перекрасить болиды в чёрный цвет в рамках борьбы с расовым неравенством, а также отметил, что гонщики ещё не обсуждали, будут ли вставать на колено или проводить другую коллективную акцию на стартовой решётке.



«Как команда, мы показали, что осознаём, где находимся в обществе и что не стоим на месте, а двигаемся вперёд. Будет интересно посмотреть, сделает ли что-нибудь какая-либо другая команда. Но, уверен, как пилоты, мы что-то продемонстрируем. Мы ещё не обсуждали это, но, уверен, сделаем это во время этого уик-энда.



Это не то, о чём я думаю в первую очередь. Меня много раз спрашивали про это, но приседание на колено на стартовой линии не является для меня приоритетным вопросом. Думаю, что бы мы ни сделали, но мы постараемся сделать это вместе. Очень важно, чтобы мы оставались едиными или стали едиными. Нам нужно бороться с несправедливостью и неравенством.



Недостаточно уличить момент для поста в „чёрный вторник“ или сделать что-то такое, а потом вернуться к обычной жизни. Это должно продолжаться. Наши голоса сильны, и, если соберём их вместе, можем оказать большое влияние», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.