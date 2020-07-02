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Окон: был бы рад выступать в одной команде с Алонсо

Окон: был бы рад выступать в одной команде с Алонсо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон заявил, что был бы рад выступать в одной команде с Фернандо Алонсо.

«Меня неоднократно спрашивали об этом во время карантина, и ответ не изменился — я не имею никакого отношения к работе команды в этом направлении, и меня это более чем устраивает. У меня отличные отношения с Алонсо. Он был единственным человеком, с кем я обменялся шлемами.

Его сражения с Михаэлем Шумахером — одна из причин, по которым я получил Формулу-1 и гонки в целом. Не знаю, вернётся ли Фернандо в „Рено“, но, если это случится и он станет моим напарником, буду только рад», — приводит слова Эстебана Окона The Race.

Напомним, Даниэль Риккардо покинет «Рено» по окончании сезона-2020 и продолжит карьеру в «Макларене».

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