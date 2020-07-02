Перенос нового регламента не повлияет на решение Райкконена о дальнейшей карьере

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что перенос сроков внедрения нового регламента в Формуле-1 не повлияет на решение о дальнейшей карьере. Контракт 40-летнего финна с «Альфа Ромео» истекает по окончании сезона-2020 и пока не совсем понятно, продолжит ли он выступления.
«Перенос сроков внедрения нового регламента не повлияет на моё решение. Ситуация с регламентом нисколько не будет влиять на дальнейшие шаги. Мы не провели пока ни одного этапа, и это очень странная ситуация, так что подождём и посмотрим.
Что касается нашего потенциала в 2020 году, сейчас невозможно сказать, где мы находимся. Но в первой гонке сезона мы увидим настоящий расклад сил. Вместе с тем команды привезут обновления, так что посмотрим", — приводит слова Райкконена Motorsport Week.
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