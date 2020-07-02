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Хэмилтон показал шлем на сезон-2020, на нём написано «Жизни чёрных важны»

Хэмилтон показал шлем на сезон-2020, на нём написано «Жизни чёрных важны»
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон представил шлем на сезон-2020. Британец показал его на своей странице в «Твиттере». Шлем окрашен в чёрно-фиолетовые цвета.

Чёрный цвет, очевидно, символизирует борьбу с расизмом. На шлеме обращают на себя внимание две надписи. Первая — главный слоган движения чернокожих за свои права — Black Lives Matter, она расположена на верхней части. Вторая надпись размещена на затылке и также связана с движением за расовое равноправие — «Мы всё ещё поднимаемся».

Что касается небольших фиолетовых вставок, то Хэмилтон объяснил это тем, что это его любимый цвет.

Соответствующее видео размещено на странице Хэмилтона в «Твиттере».

Напомним, в результате подъёма чернокожего населения за свои права в «Мерседесе» приняли решение сменить ливрею болида на чёрный. Пилоты команды на протяжении всего сезона будут выступать в чёрных комбинезонах. Ранее новый шлем показал и напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Боттас показал, как изменил дизайн шлема в рамках борьбы с расовым неравенством
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