Хэмилтон показал шлем на сезон-2020, на нём написано «Жизни чёрных важны»

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон представил шлем на сезон-2020. Британец показал его на своей странице в «Твиттере». Шлем окрашен в чёрно-фиолетовые цвета.
Чёрный цвет, очевидно, символизирует борьбу с расизмом. На шлеме обращают на себя внимание две надписи. Первая — главный слоган движения чернокожих за свои права — Black Lives Matter, она расположена на верхней части. Вторая надпись размещена на затылке и также связана с движением за расовое равноправие — «Мы всё ещё поднимаемся».
Что касается небольших фиолетовых вставок, то Хэмилтон объяснил это тем, что это его любимый цвет.
Соответствующее видео размещено на странице Хэмилтона в «Твиттере».
Напомним, в результате подъёма чернокожего населения за свои права в «Мерседесе» приняли решение сменить ливрею болида на чёрный. Пилоты команды на протяжении всего сезона будут выступать в чёрных комбинезонах. Ранее новый шлем показал и напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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