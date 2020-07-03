Квят: мы достаточно спокойны, делаем свою работу

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят накануне первой сессии тренировочных заездов на Гран-при Австрии поделился мнением о предстоящем старте сезона.



«Мы вернулись к гонкам после долгого перерыва. Можно сказать, что всё начинается с чистого листа. Мы достаточно спокойны, делаем свою работу. Нужно понять, где «Альфа Таури» находится относительно конкурентов. Мы постараемся продуктивно поработать в пятницу, чтобы нащупать сильные стороны машины. Времени на раскачку нет, нужно напряжённо работать с самого начала. Сейчас это главное», — сказал Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.



Чемпионат мира Формулы-1 стартует уже сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.