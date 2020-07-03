Райкконену дали руль, Расселл в короне. Формула-1 показала афишу Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 представила оригинальную афишу первой гонки сезона – Гран-при Австрии. На ней изображены четыре пилота: Шарль Леклер («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Уильямс») и Кими Райкконен («Альфа Ромео»).



Пилоты стоят на фоне статуи быка, который является символом «Ред Булл Ринга».

Фото доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Чемпионат мира Формулы-1 стартует уже сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.