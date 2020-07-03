Феттель назвал «Мерседес» одним из вариантов для себя
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что переход в «Мерседес» является одним из «вариантов» продолжения его карьеры после ухода из «Феррари».
«У «Мерседеса» лучший болид в пелотоне. В определенной степени это гарантия того, что каждый гонщик за его рулём сможет выиграть. Я не знаю, каковы планы «Мерседеса» и не буду спешить. Посмотрим, что принесут нам первые гонки», — приводит слова Феттеля GrandPX.
Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. «Скудерия» уже объявила, что его место в займёт действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Ранее появилась информация, что совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Феттелем на 2021 год.
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