«Ред Булл» запросил официальные разъяснения у ФИА по системе DAS от «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда запросила у ФИА «разъяснения» и «подняла некоторые вопросы» по поводу системы DAS, которую использует «Мерседес». Также глава австрийской команды прокомментировал возможность использовать эту новинку в 2020 году на болидах Макса Ферстаппена и Александера Албона.
«Это зависит от того, что он на самом деле делает и какое преимущество даёт данная система. Каждый узел должен заслужить право быть установленным на болид. Мне кажется, что это умная и гениальная система. Но правила настолько сложны, что только ФИА способна определить под какую трактовку попадает DAS», — заявил Хорнер в эфире Sky.
Чемпионат мира Формулы-1 стартовал сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.
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