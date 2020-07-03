«Ред Булл» запросил официальные разъяснения у ФИА по системе DAS от «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда запросила у ФИА «разъяснения» и «подняла некоторые вопросы» по поводу системы DAS, которую использует «Мерседес». Также глава австрийской команды прокомментировал возможность использовать эту новинку в 2020 году на болидах Макса Ферстаппена и Александера Албона.



«Это зависит от того, что он на самом деле делает и какое преимущество даёт данная система. Каждый узел должен заслужить право быть установленным на болид. Мне кажется, что это умная и гениальная система. Но правила настолько сложны, что только ФИА способна определить под какую трактовку попадает DAS», — заявил Хорнер в эфире Sky.

Чемпионат мира Формулы-1 стартовал сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.