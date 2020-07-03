Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Австрии, Квят — 19-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 19-е время, у его нового напарника Пьера Гасли — 16-й результат. Француза по ходу заездов развернуло в последнем повороте.

Формула-1. Гран-при Австрии. Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.04,816

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,356

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,602

4. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,615

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,696

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,805

7. Александер Албон («Ред Булл») — +0,885

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,044

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,091

10. Шарль Леклер («Феррари»)- +1,108

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,258

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,261

13. Эстебан Окон («Рено») — +1,454

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,544

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,549

16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,588

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,679

18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,090

19. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,127

20. Ромен Грожан («Хаас») — без времени.