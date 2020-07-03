Ральф Шумахер: сейчас для «Мерседеса» хороший момент, чтобы продать команду

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что для концерна «Мерседес» сейчас было бы максимально логично рассмотреть вопрос о продаже собственной команды в Ф-1. Это связано с многочисленными успехами «Мерседеса», а также скорой сменой технического регламента.
«Я рос в гонках, когда автопроизводители как раз приходили в Формулу-1. Бюджеты стали зашкаливать. Думаю, тема с синтетическим топливом станет очень важной, а новому боссу „Мерседеса“ Оле Каллениусу определённо нравится Формула-1, но не при любых условиях. „Мерседес“ выиграл здесь всё, что только можно. Сейчас был бы хороший момент для того, чтобы продать команду, ведь в 2021 году придётся инвестировать в новый этап технического развития», — приводит слова Шумахера Salzburger Nachrichten.
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