Грожан: есть немалый шанс, что я присяду на колено перед стартом

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что пилоты Формулы-1 продолжают обсуждать возможную акцию, посвящённую проблемам расового неравенства, перед стартом Гран-при Австрии. Сам Грожан полагает, что приседание на одно колено является хорошим вариантом.



«Мы долго обсуждали в рамках Ассоциации гонщиков Гран-при, какое наше послание было бы наилучшим, ведь есть немало вещей, которые связаны с политическими движениями. Приседание на колено выглядит поступком, не связанным с политикой, и оно используется в спорте. Так что да, есть немалый шанс, что я присяду на колено. Хорошо, что Формула-1 благодаря своей глобальной мощи способна помочь», — приводит слова французского пилота портал Arcinfo.