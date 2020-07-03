«Макларену» не нравится «розовый» «Мерседес», но команда не будет подавать протест

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что его команда не собирается подавать протест на «Рейсинг Пойнт» и обвинять конкурентов в использовании прошлогоднего болида «Мерседеса».



«Мы можем говорить только за себя. У нас нет никакого намерения подавать протест, потому что, я думаю, для этого нет никаких оснований. В конечном счёте „Мерседес“ и „Рейсинг Пойнт“ решили пойти путём, который, как я думаю, предусмотрен регламентом.



Нравится ли мне это? Конечно нет, но в то же время в рамках правил подобное сотрудничество возможно — в плане совместного использования технологий в аэродинамической трубе и так далее — так что нет причин жаловаться. Я просто думаю, что Формула-1 должна сделать дальнейшие разъяснения, чтобы удостовериться, что существуют некие ограничения по тому, что мы можем делать.



Я очень уважаю „Рейсинг Пойнт“, мы видели в прошлом, что это отличная команда, которая была довольно успешна при ограниченных ресурсах. Ну а в конечном счёте я предпочитаю концентрироваться на нас самих», — приводит слова Зайдля GranPrix247.