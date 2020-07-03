Вольф призвал не портить старт сезона Формулы-1 скандалом насчёт DAS

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф призвал конкурентов из «Ред Булл» аккуратно подойти к вопросу об изучении легальности системы DAS, установленной на болидах «Мерседеса». По мнению Вольфа, серьёзные споры о системе могут навредить старту сезона Формулы-1.



«Все команды в курсе, какая сейчас непростая ситуация. Это первая гонка сезона. С одной стороны, вполне честно запрашивать разъяснения, но с другой — мы не хотим, чтобы дело закончилось большим спором в воскресенье. Думаю, Кристиан предпримет правильные действия.



Споры и различные суждения относительно инженерных инноваций всегда были частью Формулы-1. Этого следовало ожидать, это часть риска. Я уважаю позицию Кристиана. Мы думаем, что правы. Мы много общались и обменивались мнениями с ФИА. Поэтому эта система стоит у нас на машинах», — приводит слова Вольфа Motorsport.

«Ред Булл» запросил официальные разъяснения у ФИА по системе DAS от «Мерседеса»