Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Феррари» по-прежнему против публикации деталей соглашения с ФИА по мотору

«Феррари» по-прежнему против публикации деталей соглашения с ФИА по мотору
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что его команда всё ещё не собирается разглашать детали своих договорённостей относительно силовой установки. В 2019 году конкуренты подозревали, что мотор «Феррари» не соответствует регламенту Ф-1. В итоге ФИА и «Феррари» достигли некой договорённости по поводу силовой установки, после которой у федерации не осталось вопросов к мотору. Конкуренты «Скудерии» остались недовольны тем, что так и не получили ответов на свои вопросы по поводу легальности двигателя.

«Думаю, ответ чёткий. Во-первых, не было очевидного нарушения правил, а иначе нас бы дисквалифицировали. Причина, по которой мы не хотим раскрывать детали, проста: то, что мы должны разъяснять, является нашей интеллектуальной собственностью, IP нашего проекта, нашего силового блока. И я думаю, что никто в паддоке не был бы рад распространять информацию о своём дизайне и своём проекте. Речь идёт о защите интеллектуальной собственности», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020