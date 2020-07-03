«Феррари» по-прежнему против публикации деталей соглашения с ФИА по мотору

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что его команда всё ещё не собирается разглашать детали своих договорённостей относительно силовой установки. В 2019 году конкуренты подозревали, что мотор «Феррари» не соответствует регламенту Ф-1. В итоге ФИА и «Феррари» достигли некой договорённости по поводу силовой установки, после которой у федерации не осталось вопросов к мотору. Конкуренты «Скудерии» остались недовольны тем, что так и не получили ответов на свои вопросы по поводу легальности двигателя.



«Думаю, ответ чёткий. Во-первых, не было очевидного нарушения правил, а иначе нас бы дисквалифицировали. Причина, по которой мы не хотим раскрывать детали, проста: то, что мы должны разъяснять, является нашей интеллектуальной собственностью, IP нашего проекта, нашего силового блока. И я думаю, что никто в паддоке не был бы рад распространять информацию о своём дизайне и своём проекте. Речь идёт о защите интеллектуальной собственности», — приводит слова Бинотто Motorsport.