Хэмилтон — лучший во второй практике ГП Австрии, отрыв «Мерседеса» — 0,6. Квят — 12-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, проигравший британцу более шести десятых секунды.
Даниил Квят на «Альфа Таури» показал двенадцатый результат, его напарник Пьер Гасли стал семнадцатым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.04,304
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,197
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,641
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,657
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,668
6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,783
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,831
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,911
9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,994
10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,048
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,111
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,139
13. Александер Албон («Ред Булл») — +1,149
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,304
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,374
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,604
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,712
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,821
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,974
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,820.
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