Хэмилтон — лучший во второй практике ГП Австрии, отрыв «Мерседеса» — 0,6. Квят — 12-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, проигравший британцу более шести десятых секунды.

Даниил Квят на «Альфа Таури» показал двенадцатый результат, его напарник Пьер Гасли стал семнадцатым.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.04,304

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,197

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,641

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,657

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,668

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,783

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,831

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,911

9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,994

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,048

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,111

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,139

13. Александер Албон («Ред Булл») — +1,149

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,304

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,374

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,604

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,712

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,821

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,974

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,820.