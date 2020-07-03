Гуаньюй выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Австрии, Шварцман — 8-й, Мазепин — 11-й

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй завоевал поул-позишен в квалификации первого этапа Формулы-2 сезона-2020 на трассе «Ред Булл Ринг». Из россиян лучшее время показал новичок чемпионата Роберт Шварцман, ставший восьмым. Гонщик «Премы» проиграл своему напарнику Мику Шумахеру менее одной десятой. Никита Мазепин показал 11-й результат, несмотря на вылет в конце сессии. У Артёма Маркелова 20-е время.



Формула-2. Австрия. Квалификация



1. Чжоу Гуаньюй — 1:14.416

2. Фелипе Другович — 1:14.880

3. Каллум Айлотт — 1:14.884

4. Кристиан Лундгор — 1:14.922

5. Мик Шумахер — 1:14.952

6. Джехан Дарувала — 1:15.028

7. Лука Гьотто — 1:15.044

8. Роберт Шварцман — 1:15.051

9. Дэниел Тиктум — 1:15.128

10. Луи Делетраз — 1:15.151

11. Никита Мазепин — 1:15.152

12. Юки Цунода — 1:15.157

13. Маркус Армстронг — 1:15.208

...20. Артём Маркелов — 1:15.746.