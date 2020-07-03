Видео: Квята, Албона и Латифи развернуло в одном и том же месте
Целый ряд гонщиков Формулы-1 допустил ошибку в первом повороте автодрома «Ред Булл Ринг» во время второй пятничной тренировки Гран-при Австрии. С первым поворотом последовательно не справились российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят, таиландский пилот «Ред Булл» Александер Албон и канадский новичок «Уильямса» Николас Латифи. Все трое, впрочем, избежали контакта с отбойником и смогли продолжить тренировку. Интересно, что во время первой практики в том же месте ошибся голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Лучше время во второй тренировке Гран-при Австрии Формулы-1 показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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