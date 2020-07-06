Финал шестого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 состоится 12 июля

Чемпионат России Forza Motorsport 2020 достиг экватора: впереди шестой этап чемпионата, сообщает пресс-служба соревнования. Отборочные заезды для всех участников пройдут с 8 по 10 июля, финал этапа состоится 12 июля (начало — в 18:00 мск). Ограничение по количеству участников – 5 тыс. человек. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.



Официальный автомобиль гонки – Porsche 911 GT1 Strassenversion. Соревноваться участники шестого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам».



Участие в шестом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке. Призовой фонд чемпионата – 1 млн рублей.



«Хоть это и гоночная игра, страсти в ней кипят, как в настоящих гонках. Мы были все мокрые от напряжения после гонки. Ответственности в кибергонках нисколько ни меньше, чем в настоящих. Очень важно, что есть такая возможность потренироваться и поучаствовать в онлайн-гонках, когда в мире не могут проводить гоночные турниры. Игровой симулятор оттачивает реакцию, выносливость, стремление победить — те качества, которые нам пригождаются в настоящих гонках», — отметил участник пятого этапа гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.