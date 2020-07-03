«Ред Булл» официально подал протест против использования «Мерседесом» DAS

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подала официальный протест против системы DAS, которая установлена на болидах «Мерседеса». Благодаря движениям рулевой колонки вперёд и назад пилоты «Мерседеса» имеют возможность менять угол схождения передних колёс болида. По мнению «Ред Булл», использование такой системы нарушает технический регламент Формулы-1, так как с помощью руля гонщики «Мерседеса» на ходу меняют настройки подвески, что запрещено правилами.



Представители «Мерседеса» и «Ред Булл» начнут встречу со стюардами Гран-при Австрии в 20:10 по московскому времени.



Ранее представители «Мерседеса» неоднократно заявляли, что консультировались с представителями Международной автомобильной федерации во время создания системы. В немецкой команде считают, что DAS легальна. Вместе с тем ФИА уже внесла изменения в технический регламент, после которых использовать DAS со следующего сезона Формулы-1 окажется невозможно.