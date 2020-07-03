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Хорнер — о протесте «Ред Булл»: это самый честный поступок

Хорнер — о протесте «Ред Булл»: это самый честный поступок
Авто / Формула-1 0

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ещё до официальной подачи протеста на использование «Мерседесом» системы DAS рассказал, почему «быки» при выборе времени протеста отдают предпочтение пятнице, а не более поздним дням гоночного уик-энда.

«Мы хотим получить ясность как можно раньше в ходе уик-энда. Лучше всего подать протест сейчас и посмотреть, каким будет итог, вместо того чтобы ждать до квалификации или гонки.
И это самый честный поступок.

Это очень умная, но вместе с тем сложная система. Я знаю, что у нас и «Мерседеса» разные взгляды на её легальность, и поэтому важно получить ясность», — приводит слова Хорнера GPBlog.

Стюарды рассмотрят протест «Ред Булл» вечером в пятницу после встречи с участием представителей обеих команд.

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