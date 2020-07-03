Хэмилтон не придаёт значения преимуществу «Мерседеса» на свободных практиках

Действующий чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не придаёт значения существенному преимуществу над соперниками, которое продемонстрировала немецкая команда на свободных практиках Гран-при Австрии.

«Здорово вернуться на трассу. Прошло много времени. Очевидно, что ощущения от новой машины совершенно иные по сравнению с теми, которые были во время тестов на «Сильверстоуне» пару недель назад. Но нам нужно продолжать работу над болидом. Вместе с тем отмечу, что машина лучше, чем в 2019 году, и это большой плюс.

Сегодня трасса была немного скользкой, и хотя сцепление появилось, было ощущение, что трек стал лучше лишь незначительно.

В целом нам удался хороший день, но из практики никогда не извлечь много информации. Мы не знаем, с каким количеством топлива выступали соперники, так что не будем придавать значения результатам и в течение ночи попробуем прибавить, чтобы завтра вернуться в борьбу», — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».