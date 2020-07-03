Хэмилтон не придаёт значения преимуществу «Мерседеса» на свободных практиках

Действующий чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не придаёт значения существенному преимуществу над соперниками, которое продемонстрировала немецкая команда на свободных практиках Гран-при Австрии.
«Здорово вернуться на трассу. Прошло много времени. Очевидно, что ощущения от новой машины совершенно иные по сравнению с теми, которые были во время тестов на «Сильверстоуне» пару недель назад. Но нам нужно продолжать работу над болидом. Вместе с тем отмечу, что машина лучше, чем в 2019 году, и это большой плюс.
Сегодня трасса была немного скользкой, и хотя сцепление появилось, было ощущение, что трек стал лучше лишь незначительно.
В целом нам удался хороший день, но из практики никогда не извлечь много информации. Мы не знаем, с каким количеством топлива выступали соперники, так что не будем придавать значения результатам и в течение ночи попробуем прибавить, чтобы завтра вернуться в борьбу», — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».
- 3 июля 2020
-
20:47
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:22
-
19:18
-
18:58
-
18:46
-
18:40
-
17:43
-
17:29
-
17:16
-
17:10
-
17:03
-
16:52
-
16:45
-
15:33
-
15:26
-
15:17
-
15:09
-
15:04
-
13:33
-
13:11
-
12:50
-
11:54
-
10:44
-
09:54
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:47