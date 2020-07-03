Леклер разобрал проблемы «Феррари» со скоростью
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от работы болида на пятничных тренировках Гран-при Австрии Формулы-1. Монегаск показал только девятый результат во второй части свободных заездов.
«Баланс неплохой, нельзя сказать, что он совсем никудышный. Но нам нужно упорно работать, чтобы прибавить в общей скорости. Похоже, мы проигрываем в скорости в поворотах. Баланс машины довольно хороший, но если говорить об общем сцеплении автомобиля… Думаю, не стоит выделять какую-то одну вещь — нужно обновлять всё в целом. Мы попробуем завтра разные варианты, чтобы постараться заставить машину работать по-другому, и посмотрим, добьёмся ли мы прибавки в скорости», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
- 3 июля 2020
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