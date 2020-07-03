В Формуле-1 восхитились креативным подходом «Мерседеса» к защите сотрудников

Редакторы социальных сетей Формулы-1 отдали должное изобретательности инженеров немецкой команды «Мерседес». Во время телевизионной трансляции пятничных тренировок Гран-при Австрии в объектив камер попал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, который носил не медицинскую маску, а так называемый защитный щиток. Но если обычно такой щиток крепится к голове человека с помощью резинок, то в «Мерседесе» придумали новый вариант, при котором щиток комбинирован с очками.
Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
При этом представители Формулы-1 напомнили, что ранее «Мерседес» уже применял новаторские решения. Было это во время зимних тестов Формулы-1, когда один из сотрудников команды закрепил мобильный телефон у уха с помощью наушников.
«Идёт ли речь о системе хэндс-фри или комбинации очков и визора, но не существует ситуации, к которой «Мерседес» не смог бы адаптироваться», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» Ф-1.
- 3 июля 2020
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