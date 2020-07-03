Леклер: всё было даже хуже, чем мы ожидали
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что разочарован скоростью своей машины на пятничных тренировках Гран-при Австрии Формулы-1. Ещё до начала гоночного уик-энда монегаск заявлял, что «Феррари» будет труднее, чем в сезоне-2020, однако в реальности ситуация оказалась даже хуже.
«Приятно вернуться за руль, но, с другой стороны, день не получился для нас отличным. Вероятно, всё было даже хуже, чем мы ожидали. Многие машины очень близки, и это, с одной стороны, захватывающе, но с другой — мы бы хотели бороться в классификации чуть выше. Так что нам нужно серьёзно поработать. Очевидно, что очень важно принять сегодня вечером правильные решения, чтобы завтра машина оказалась сильнее», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
- 3 июля 2020
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