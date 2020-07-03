Райкконен подвёл итоги свободных практик Гран-при Австрии, упомянув о вылете

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями о свободных практиках Гран-при Австрии, отметив, что возвращение в болид после долгого перерыва не было странным. Финн также упомянул о выезде за пределы трассы в ходе тренировки.
«Возвращение в болид не было странным, это была достаточно обычная пятница. Мы испытывали машину, смотрели, что работает, а что нет. В конце было немного непросто. Я выехал за пределы трассы, но не потерял много времени. Завтра предстоит проделать некоторую работу. Пока слишком рано говорить о том, где мы находимся. Чтобы получить более ясную картину, нужно дождаться конца квалификации», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».
Напомним, сегодня, 3 июля, сезон Формулы-1 2020 года официально стартовал.
- 3 июля 2020
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