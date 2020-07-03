У «Ред Булл» уже почти готов собственный вариант спорной системы DAS

Австрийская команда «Ред Булл» близка к внедрению собственной версии спорной системы DAS, по поводу легальности которой на болидах «Мерседеса» она обратилась к стюардам Гран-при Австрии. В таком случае протест может быть не только способом лишить конкурента преимущества, но и дополнительной проверкой легальности собственного варианта DAS.



«У «Ред Булл» на подходе собственная DAS. Но я сомневаюсь, что она будет готова в этот уик-энд. Другие команды уже задаются вопросом, как было возможно разработать систему за несколько месяцев в условиях закрытия баз, при том что у «Мерседеса» это заняло более года.



Для меня будет сюрпризом, если стюарды скажут, что система нелегальна. «Мерседес» внёс ряд изменений в дизайн после общения с экспертами ФИА, чтобы выполнить все их требования. Не могу представить, чтобы стюарды теперь пришли к отрицательному вердикту», — написал в своём твиттер-аккаунте журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.