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У «Ред Булл» уже почти готов собственный вариант спорной системы DAS

У «Ред Булл» уже почти готов собственный вариант спорной системы DAS
Авто / Формула-1 0

Австрийская команда «Ред Булл» близка к внедрению собственной версии спорной системы DAS, по поводу легальности которой на болидах «Мерседеса» она обратилась к стюардам Гран-при Австрии. В таком случае протест может быть не только способом лишить конкурента преимущества, но и дополнительной проверкой легальности собственного варианта DAS.

«У «Ред Булл» на подходе собственная DAS. Но я сомневаюсь, что она будет готова в этот уик-энд. Другие команды уже задаются вопросом, как было возможно разработать систему за несколько месяцев в условиях закрытия баз, при том что у «Мерседеса» это заняло более года.

Для меня будет сюрпризом, если стюарды скажут, что система нелегальна. «Мерседес» внёс ряд изменений в дизайн после общения с экспертами ФИА, чтобы выполнить все их требования. Не могу представить, чтобы стюарды теперь пришли к отрицательному вердикту», — написал в своём твиттер-аккаунте журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

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