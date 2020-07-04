Стюарды отклонили протест «Ред Булл», система DAS признана легальной

Стюарды Гран-при Австрии отклонили протест «Ред Булл», поданный против системы DAS, которая установлена на болидах «Мерседеса», сообщает официальный сайт Формулы-1. Благодаря движениям рулевой колонки вперёд и назад пилоты «Мерседеса» имеют возможность менять угол схождения передних колёс болида.
После слушания, в котором приняли участие члены обеих команд, а также Николас Томбазис из технического департамента ФИА, было установлено, что DAS является системой рулевого управления «Мерседеса» и не нарушает никаких правил.
«Легко сделать вывод, что система была бы незаконной, если бы не являлась частью рулевого управления. Главная дискуссия шла о том, можно ли считать DAS частью рулевого управления. Стюарды решили, что DAS является таковой частью. Таким образом, мы приняли решение, что DAS соответствует действующим правилам, касающимся подвески или аэродинамического воздействия», — гласит заявление стюардов.
Таким образом, «Мерседес» может продолжать использовать систему на своих болидах.
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