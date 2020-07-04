Абитебуль опроверг слухи о досрочном увольнении Риккардо
Глава «Рено» Сириль Абитебуль официально опроверг информацию, что французская команда рассматривает возможность досрочного расставания с Даниэлем Риккардо после решения австралийца подписать контракт с «Маклареном» на сезон-2021. Испанские журналисты сообщали, что уже в 2020 году австралийца может заменить Фернандо Алонсо.
«Мы начали сезон как надо, а следующий год — другая история. Опровергаю любые слухи насчёт Риккардо. У него есть контракт, который он исполнит. Это наша твёрдая приверженность.
Мы общаемся с рядом гонщиков насчёт следующего сезона, и среди них — Фернандо Алонсо. Не ставим никаких дедлайнов, но кто бы это ни был, он должен понимать наш проект», — приводит слова Абитебуля GrandPX со ссылкой на Movistar.
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