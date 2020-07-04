«Прекратите выдумывать чушь». Хэмилтон отреагировал на слухи о своих финансовых запросах

Пилот «Мерседеса» шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опроверг информацию о переговорах о контракте. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкая команда не готова удовлетворить финансовые аппетиты Хэмилтона.
«Утро. СМИ продолжают писать о контракте и что я предъявляю требования. Но я ещё не говорил с Тото на эту тему. Никаких требований, переговоры даже не начинались. Так что, пожалуйста, прекратите выдумывать чушь», — написал Льюис Хэмилтон в «Инстаграме».
Сообщалось, что Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать $ 50 млн. В то же время руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не намерен предлагать Хэмилтону больше, чем 25 млн. Вольф ранее предлагал установить верхний предел для зарплат гонщиков, который составил бы как раз $ 25 млн.
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