С шампанским, но в масках. Ф-3 показала церемонию подиума в условиях пандемии

Подиумная церемония после финиша первой гонки австрийского этапа Формулы-3 на автодроме «Ред Булл Ринг», стала первой, которая был проведена в рамках гоночного уик-энда Формулы-1 во время коронавирусной пандемии.
Церемония продемонстрировала, как будут выглядеть празднования гонщиков в нынешних условиях. Вопреки предположениям, пилоты, а также представитель победившей команды поднялись на подиум. Однако призы и шампанское гонщики получили в закрытом парке — никаких почетных гостей и организаторов на подиуме не было.
Пилоты откупорили шаманское и могли облить друг друга, а вот попробовать игристое не представлялось возможным: все гонщики должны были постоянно находиться в медицинских масках. Вероятно, аналогичный формат будет использован и в гонках Формулы-2 и Формулы-1.
Права на видео принадлежат FIA Formula 3 Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-3.
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