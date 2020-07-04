С шампанским, но в масках. Ф-3 показала церемонию подиума в условиях пандемии

Подиумная церемония после финиша первой гонки австрийского этапа Формулы-3 на автодроме «Ред Булл Ринг», стала первой, которая был проведена в рамках гоночного уик-энда Формулы-1 во время коронавирусной пандемии.

Церемония продемонстрировала, как будут выглядеть празднования гонщиков в нынешних условиях. Вопреки предположениям, пилоты, а также представитель победившей команды поднялись на подиум. Однако призы и шампанское гонщики получили в закрытом парке — никаких почетных гостей и организаторов на подиуме не было.

Пилоты откупорили шаманское и могли облить друг друга, а вот попробовать игристое не представлялось возможным: все гонщики должны были постоянно находиться в медицинских масках. Вероятно, аналогичный формат будет использован и в гонках Формулы-2 и Формулы-1.

Права на видео принадлежат FIA Formula 3 Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-3.