Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят — 14-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Даниил Квят на «Альфа Таури» показал четырнадцатый результат, его напарник Пьер Гасли стал девятым.



Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.04,130

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,197

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,283

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,475

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,573

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,595

7. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,721

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,788

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,819

10. Ландо Норрис («Макларен») — +0,820

11. Эстебан Окон («Рено») — +0,907

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,958

13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,047

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,160

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,233

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,435

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,518

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,524

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,643

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,919.