Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят — 14-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Даниил Квят на «Альфа Таури» показал четырнадцатый результат, его напарник Пьер Гасли стал девятым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.04,130
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,197
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,283
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,475
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,573
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,595
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,721
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,788
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,819
10. Ландо Норрис («Макларен») — +0,820
11. Эстебан Окон («Рено») — +0,907
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,958
13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,047
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,160
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,233
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,435
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,518
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,524
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,643
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,919.
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