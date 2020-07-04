Каждый пилот на ГП Австрии выразит свою позицию по проблеме расизма по-своему

Президент Ассоциации пилотов Ф-1 (GPDA) Алекс Вурц на своей странице в «Твиттере» сообщил, что все 20 участников чемпионата мира Формулы-1 поддерживают борьбу с расизмом и едины в этом вопросе. В день гонки на Гран-при Австрии, 5 июля, все пилоты продемонстрируют поддержку борьбе чернокожих за свои права. Вместе с тем в заявлении подчёркивается, что каждый гонщик будет выражать позицию по-своему.

Таким образом, приседание на колено или облачение в одинаковые футболки не станет универсальным решением для всех.

Напомним, массовое движение за права чернокожих началось после инцидента в США, когда во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Сначала волна протестов охватила США, позже перекинулась и на Европу.