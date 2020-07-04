Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Феттель — 11-й, Квят — 13-й

В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась квалификация Гран-при Австрии. Победителем стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место у его напарника Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал тринадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым. В третий сегмент квалификации не смог пробиться четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, ставший одиннадцатым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.02,939
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,012
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,538
4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,687
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,929
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,929
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,984
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,032
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,090
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,300
Не вышли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,554
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.04,603
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.04,831
14. Эстебан Окон («Рено») — 1.04,933
15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.05,094
Не вышли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.05,164
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,167
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,175
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,224
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,757.
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