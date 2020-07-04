Боттас: «Мерседес» в собственной лиге

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от завоевания поула на Гран-при Австрии, отметив, что его команда находится в собственной лиге.

«Прекрасные ощущения. Мне не хватало этих чувств. Конечно, я давно к этому готовился. Наша команда проделал блестящую работу, кажется, что мы выступаем в собственной лиге. Впечатлён. Вернуться за руль болида было по-настоящему здорово», — приводит слова финского пилота Sky Sports.

Напомним, второе место в квалификации Гран-при Австрии завоевал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, третье место досталась Максу Ферстаппену на «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал тринадцатый результат, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.