Айлотт выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Шварцман — 3-й, Маркелов сошёл

Три члена Академии «Феррари» — Каллум Айлотт, Маркус Армстронг и Роберт Шварцман — сформировали подиум первого этапа сезона-2020 Формулы-2 в Австрии. В гонке лидировал китайский пилот Чжоу Гуаньюй, однако из-за технических проблем ему пришлось провести дополнительный пит-стоп. Мик Шумахер, занимавший второе место, ошибся после рестарта и откатился за пределы десятки. Рестарт понадобился после схода Артёма Маркелова, у которого сломалась машина.



Шварцман, стартовавший с восьмой позиции, на последних кругах активно прессинговал Армстронга, который оказался впереди россиянина за счёт более раннего пит-стопа. Однако россиянину не удалось опередить Маркуса. Третий гонщик из России, Никита Мазепин, потерял шансы на очки после пятисекундного штрафа за нарушение правил при рестарте. До этого по перспективам россиянина сильно ударил неудачный пит-стоп.



Формула-2. Австрия. Первая гонка



1. Каллум Айллот — 40 кругов

2. Маркус Армстронг +8,8

3. Роберт Шварцман +9,2

4. Кристиан Лундгор +10,8

5. Дэниел Тикутум +11,2

6. Джулиано Алези +12,8

7. Луи Делетраз +16,2

8. Фелипе Другович +17,0

9. Нобухару Мацусита +17,4

10. Рой Ниссани +19,5

11. Мик Шумахер +20,0

...14. Никита Мазепин +25,8

… Артём Маркелов — сошёл.