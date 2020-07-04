Райкконен отреагировал на провал «Альфа Ромео» в квалификации
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, отметив, что у команды ещё достаточно времени, чтобы исправить положение.
«В каком-то плане мы ожидали сложного дня. Но, похоже, именно на таком уровне мы сейчас и находимся. Знали, что будем на грани, ну и трафик на моём финальном круге тоже не помог. Нам нужно найти способ восстановить конкурентоспособность на фоне конкурентов. Это только первая гонка, мы не там, где хотим быть, но у нас есть время, чтобы прибавить», — приводит слова Райкконена пресс-службе «Альфа Ромео».
Напомним, оба пилота «Альфа Ромео» не сумели пробиться даже во второй сегмент квалификации. С поула в Австрии будет стартовать Валттери Боттас из «Мерседеса».
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