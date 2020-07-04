Перес: у меня одинаковый результат с Албоном, ставшим пятым

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался доволен результатами квалификации Гран-при Австрии и с оптимизмом ожидает дня гонки.

«Доволен шестым местом на стартовой решётке. У меня одинаковый результат с Албоном, ставшим пятым, но, к сожалению, он проехал своей круг раньше. Наша команда хорошо поработала: машина была стабильна и хорошо работала, а круг в третьем сегменте был хорошим.



Уверен перед воскресеньем. Думаю, наш гоночный темп должен быть сильным. Мы в центре борьбы за очки, но посмотрим, как выступят другие команды. Первый круг здесь всегда сложный. Если проведём его чисто, думаю, можем что-то отыграть в первых поворотах. Здорово вернуться к гонкам. Посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Переса пресс-служба команды.