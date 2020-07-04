Норрис: это лучший результат команды за шесть лет!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал успешную квалификацию Гран-при Австрии. Британец показал четвёртое время, и это лучший результат в его карьере в Формуле-1.

«Очень рад, это моя лучшая позиция в квалификации за всё время. Это большое достижение для меня и для команды. Лучший результат команды за шесть лет. Хорошо видеть достигнутый нами прогресс. Однако этот результат не значит, что мы уже всего добились, нам надо продолжать упорно работать. У нас хорошая стартовая позиция на завтра.



Был уверен в себе, пусть и не всегда было похоже, что мы третья по скорости команда. То, что мы собрали всё воедино в третьем сегменте, особенно на второй попытке, сделало меня счастливым. Но завтра будет новый день, и нам ещё надо серьёзно поработать во время гонки», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».