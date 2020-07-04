Бинотто прокомментировал дебют Шварцмана в Формуле-2
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от дебюта воспитанника гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана в Формуле-2, который по итогам первой гонки сумел завоевать третье место.
«Суббота завершилась для „Феррари“ позитивно, так как все три пилота нашей гоночной академии заняли места на подиуме. Поздравляю Каллума Айлотта с первой победой в этой очень конкурентоспособной серии. Здорово поработали Маркус Армстронг и Роберт Шварцман, занявшие второе и третье место. Для обоих гонка была дебютом в Формуле-2. Джулиано Алези вёл достойную борьбу, что касается Мика Шумахера, то на протяжении большей части гонки он мог претендовать на победу», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».
- 5 июля 2020
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
21:47
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
20:50
-
20:44
-
20:08
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:47
-
18:32
-
18:17
-
17:59
-
17:28
-
17:21
-
17:06
-
16:52
-
15:14
-
15:00
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:46
-
13:08
-
12:09
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
10:51
-
10:10
Партнерский контент