Бинотто прокомментировал дебют Шварцмана в Формуле-2

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от дебюта воспитанника гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана в Формуле-2, который по итогам первой гонки сумел завоевать третье место.

«Суббота завершилась для „Феррари“ позитивно, так как все три пилота нашей гоночной академии заняли места на подиуме. Поздравляю Каллума Айлотта с первой победой в этой очень конкурентоспособной серии. Здорово поработали Маркус Армстронг и Роберт Шварцман, занявшие второе и третье место. Для обоих гонка была дебютом в Формуле-2. Джулиано Алези вёл достойную борьбу, что касается Мика Шумахера, то на протяжении большей части гонки он мог претендовать на победу», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Феррари».