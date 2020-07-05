Два болельщика Формулы-1 пробрались в горы, чтобы посмотреть Гран-при Австрии

Двум поклонникам Формулы-1 всё-таки удалось понаблюдать за событиями в третьей практике и квалификации Гран-при Австрии, несмотря на то, что первый этап чемпионата мира на автодроме «Ред Булл Ринг» проводится без зрителей. Телевизионная группа Формулы-1 обнаружила, что два болельщика пробрались на горный участок, расположенный рядом с трассой — с него виден весь автодром. Таким образом, поклонникам гонок удалось увидеть всё происходящее, при этом не подвергая риску гонщиков и других сотрудников команд Формулы-1.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Поул-позишен в квалификации Гран-при Австрии завоевал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.