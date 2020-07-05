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Бинотто признал, что старт сезона для «Феррари» оказался даже хуже, чем ожидалось

Бинотто признал, что старт сезона для «Феррари» оказался даже хуже, чем ожидалось
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, признав, что старт сезона для «Скудерии» оказался даже хуже, чем ожидалось.

«Нет смысла отрицать, что у нас получилась разочаровывающая квалификация. Знали, что старт сезона будет непростым. Результат это подтвердил, но всё даже сложнее, чем ожидалось. Нам необходимо очень внимательно проанализировать каждый аспект выступления и сравнить его с соперниками, чтобы понять, откуда берётся такое отставание.

Сейчас готовимся к гонке, которая осложнится несколькими факторами. Постараемся показать всё, на что способны, и попробуем выжать максимум из болида. Нет смысла давать прогнозы, на каком месте мы финишируем. Нужно просто постараться набрать как можно больше очков", — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».

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