«Всё выдумано». Вольф назвал нонсенсом слухи о разногласиях с Хэмилтоном насчёт зарплаты

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал журналистов за распространение слухов о переговорах команды с Льюисом Хэмилтоном о новом контракте. Сообщалось, что британец хотел бы повышения зарплаты с 45 до 50 млн долларов, в то время как Вольф хочет понизить гонорар пилота до 25 млн.
«Всё, что опубликовано насчёт переговоров о контракте, идёт ли речь о его требованиях невероятной зарплаты или моих словах, что мы дадим лишь 50%, — выдумано. У нас не было ни одного разговора по поводу денег.
Иногда просто сумасшедше читать подобное в прессе, когда знаешь, что это полный нонсенс. Льюис абсолютно в курсе современного положения автомобильной индустрии и Формулы-1, но в то же время я очень уважаю его успехи и уровень. Поэтому всё должно прийти к, думаю, удовлетворяющему нас всех исходу.
Потолок зарплат? Да, мы поддерживали это — примерно так, как в чемпионатах в США. Если у команды лимит в 145 млн и он постепенно снижается, то нужно на определённом этапе убрать под потолок и высокие зарплаты. Но не думаю, что мы можем терять сегодняшних суперзвёзд. Так что мы сказали, что нужно постепенное введение с 2024 года, чтобы следующие поколения гонщиков пришли к более приемлемому уровню зарплат, учитывая, что теперь есть лимит на бюджеты. Думаю, это было бы хорошо для спорта», — приводит слова Вольфа Motorsport.
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