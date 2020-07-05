Хэмилтон — о борьбе с расизмом: сказал гонщикам, что молчание — это соучастие

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как гонщики Формулы-1 обсуждали будущую церемонию на стартовой решётке Формулы-1. Пилоты разошлись во мнениях, как именно они должны поддержать движение по борьбе с расизмом Black Lives Matter.
«Мы немного поговорили на брифинге пилотов. Это было, хм, интересно. Я призвал тех, кто ещё ничего не сказал, что-нибудь сказать. Сказал им, что молчание — это соучастие. В некоторых случаях молчание всё ещё сохраняется. Речь идёт о том, чтобы помочь людям понять, потому что есть те, кто не совсем понимает происходящее и причины, которые стоят за протестами.
Не знаю, что мы увидим на решётке. Вероятно, люди по-своему выразят уважение. У меня никаких планов пока нет. Не думал настолько далеко», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.
Британец ответил на вопрос, будет ли говорить разная позиция гонщиков о наличии проблемы в спорте: «Мы знаем, что проблема есть. Для этого не нужно таких доказательств, как церемония на решётке».
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